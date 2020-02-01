Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 40 personel alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından alımlara dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alımı ilanında başvuru şartları ve başvuruya dair diğer bilgiler başvuru yapacak olan adaylarla paylaşıldı. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru bilgileri

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibari ile Temizlik Görevlisi kadroları için 29 yaşından gün almamış olmak.

Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Kurumumuzca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.

Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.

İşe alınacak adayların deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında işveren tarafından sonlandırılabilecektir.

Adayların başvurdukları meslek kolu için görevini yapmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.