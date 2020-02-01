EGM tarafından bekçi alımlarına dair bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada emniyet bünyesinde çalışan bekçilerin mezuniyet durumlarına yer verildi. Geçmişin 'bekçi amca' nostaljisi, Meclis'te görüşmeleri süren yeni çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili yasa teklifiyle canlandı. Ancak bu kez, özellikle muhalefetin 'polis yetkileri' itirazlarına yol açan kimlik sormadan araç durdurmaya, zor ve silah kullanmaya kadar geniş yetkileriyle tartışma konusu oldular. Büyükşehirler ve güvenlik riski olan iller ağırlıklı olmak üzere 81 ilde görev yapan bu yeni nesil bekçiler kimler ve bu görevlere nasıl seçiliyorlar?

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