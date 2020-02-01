Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 01.02.2020 11:45
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 11:55

şartları nedir, ?

ları ve şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Geçen yıl alımına karar verilen 8 bin 242 bekçinin atamaları da bu yıl içinde yapılacak. Bu alımla 30 bin kişilik bekçi kadrosunun tamamına yakını karşılanmış olacak. Şu anda ’da 4 bin 59, ’da 1624, ’de 1194 ve ’da da 666 bekçi görevli. Bu arada EGM tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak yeni dönem bekçi alımında da en az lise mezunu alım yapılacağı görüldü. On binlerce aday, EGM 'nin yeni dönem bekçi alımında ilkokul mezunlarına da şans verilmesini istiyor. Ancak 2020 yılı bekçi alımında da lise mezunu şartı aranması bekleniyor.

2020 yılı bekçi alım şartları nedir, kimler bekçi olabiliyor?

EGM tarafından bekçi alımlarına dair bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada emniyet bünyesinde çalışan bekçilerin mezuniyet durumlarına yer verildi. Geçmişin 'bekçi amca' nostaljisi, Meclis'te görüşmeleri süren yeni çarşı ve mahalle bekçileriyle ilgili yasa teklifiyle canlandı. Ancak bu kez, özellikle muhalefetin 'polis yetkileri' itirazlarına yol açan kimlik sormadan araç durdurmaya, zor ve silah kullanmaya kadar geniş yetkileriyle tartışma konusu oldular. Büyükşehirler ve güvenlik riski olan iller ağırlıklı olmak üzere 81 ilde görev yapan bu yeni nesil bekçiler kimler ve bu görevlere nasıl seçiliyorlar?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri2020 yılı bekçi alım şartları nedir, kimler bekçi olabiliyor?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri