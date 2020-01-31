Türkiye genelinde mağazası bulunan perakende gıda, temizlik ev ürünleri satışı yapan BİM, A101 Şok mağazaları tecrübe şartsız yüzlerce personel alımı yapılacak. A101 ve Şok marketler tarafından yayımlanan duyuruda , farklı şehirlere personel alımı yapılacağına yer verildi. A101 ve Şok marketlerin iş başvuru sayfası için internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM, A101 ve ŞOK marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de
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