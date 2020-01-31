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  • 31.01.2020 15:50
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:54

ŞOK, BİM ve A101 markete İŞKUR üzerinden alım yapılacak!

BİM, A101 ve ŞOK marketleri yüzlerce personel alım ilanı yayınladı. Bu bağlamda sayfamızda personel alım ilanlarına yer verdik. Bu arada marketlerin kariyer sayfalarını ise haberimizde geçirdik. BİM, A101 ile ŞOK marketler, yayımladıkları ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını belirtirken, market elemanı kadrosuna yapılacak. Sayıları şuanda iki yüz kişilik kontenjana ulaşan istihdam ilanları için adaylar hem personel, kasiyer, reyon görevlisi hem de yönetici unvanı ile marketlerin kendi kariyer platformlarından başvuru ve cv eklentisi yapabiliyor.

ŞOK, BİM ve A101 markete İŞKUR üzerinden alım yapılacak!

Türkiye genelinde mağazası bulunan perakende gıda, temizlik ev ürünleri satışı yapan BİM, A101 Şok mağazaları tecrübe şartsız yüzlerce personel alımı yapılacak. A101 ve Şok marketler tarafından yayımlanan duyuruda , farklı şehirlere personel alımı yapılacağına yer verildi. A101 ve Şok marketlerin iş başvuru sayfası için internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM, A101 ve ŞOK marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar detaylar takvim.com.tr'de

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