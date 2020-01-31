31 Ocak itibari ile İŞKUR personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda devamlı olarak güncel iş ilanları yayınlanıyor. Son olarak ise İŞKUR tarafından paketleme elemanı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yapacakları görevler de aktarıldı. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

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