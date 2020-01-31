Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 31.01.2020 14:30
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:30

? ÖSYM 2020 EKPSS başvuru şartları nedir? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

? ÖSYM tarafından kamuya engelli personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen EKPSS sınavı için geri sayım başladı. Sınava başvuru yapacak adaylar başvuru ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 EKPSS başvuru şartları nedir?

EKPSS başvuru nasıl yapılır?

EKPSS başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) geri sayım başladı. Yayımlanan kılavuzda, başvuru ve kura tarihleri belli oldu. Yazımızdan 2020 EKPSS sınavına ilişkin tüm detayları görüntüleyebilirsiniz. Peki, EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 EKPSS başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

24 Ocak'ta başlayan 2020 EKPSS başvuruları 12 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Sınav ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek yapabilecekler.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 EKPSS kura başvuruları ise 28 Nisan - 12 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriEKPSS başvuru nasıl yapılır? ÖSYM 2020 EKPSS başvuru şartları nedir? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri