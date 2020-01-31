EKPSS başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) geri sayım başladı. Yayımlanan kılavuzda, başvuru ve kura tarihleri belli oldu. Yazımızdan 2020 EKPSS sınavına ilişkin tüm detayları görüntüleyebilirsiniz. Peki, EKPSS başvuru nasıl yapılır? EKPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2020 EKPSS başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

EKPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

24 Ocak'ta başlayan 2020 EKPSS başvuruları 12 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Sınav ücret ödeme için son gün 13 Şubat 2020 olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerekli adımları takip ederek yapabilecekler.

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EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 EKPSS kura başvuruları ise 28 Nisan - 12 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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