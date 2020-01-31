EGM tarafından bekçi alımlarına ilişkin yapılacak olan açıklama on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde bekçi alımlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.