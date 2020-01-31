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  • 31.01.2020 16:55
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:55

nelerdir? 2020 ne zaman yapılacak?

nelerdir? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yapılacak olan bekçilik alımı tarihleri on binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Açıklamaları yakından takip eden adaylar konu hakkında en güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Bu kapsamda 2020 ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, 2020 yılı ne zaman yapılacak? İşte bekçi alımına dair son detaylar

EGM tarafından bekçi alımlarına ilişkin yapılacak olan açıklama on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde bekçi alımlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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