Türkiye Büyük Millet Meclisi 197 personel alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasının ardından alımların yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla yapılacağı belirtildi. Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve başvuru bilgileri

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 29.01.2020 tarihinde başlayıp 07.02.2020 tarihinde sona erecektir. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İşte alım yapılacak kadrolar

Meclis idari teşkilatı aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alacak.