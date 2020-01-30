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  • 30.01.2020 10:11
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:11

Subay alımı başvurusu sona eriyor! 2020 Jandarma ve Sahil Güvenlik nedir?

Subay alımı için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Henüz başvuru yapmayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 31 Ocak'ta sona erecek. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik nedir? 2020 ?

Subay alımı başvurusu sona eriyor!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 15 Ocak'ta başlayan subay alımı için başvurular 31 Ocak'ta sona erecek. Komutanlığa yapılacak muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına ilişkin tüm detayları yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, Jandarma ve Sahil Güvenlik subay alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 subay alımı başvuru şartları nedir? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK SUBAY ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? İŞTE DETAYLAR...

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