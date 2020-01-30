MEB EKYS başvuru son gün: 2020 Müdür yardımcılığı başvuruları nasıl yapılır? EKYS sınavı ne zaman?

MEB EKYS başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında müdür ya da müdür yardımcısı olamk isteyen adaylar için gerçekleştirilen MEB EKYS sınavına geri sayım başladı. Bu seneki sınav için başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, müdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır? MEB EKYS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? MEB EKYS'ye kimler girebilir? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

MEB EKYS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

22 Ocak'ta başlayan başvuru işlemleri 30 Ocak'ta yani bugün sona eriyor. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

SINAV NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı duyuruya göre, sınav 15 Mart 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 9 Nisan'da açıklanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara cevaplamaları için 150 dakika verilecek.