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  • 30.01.2020 10:18
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:52

şartı yok! ve personel alımı başvuru şartları nedir?

şartı olmadan Türkiye'nin en büyük 2 kurum personel alımı yapacak! Adaylar ve personel alımlarını ve ilanları yakından takip ediyorlar. İki kurum, yapacağı personel alımında KPSS şartı aranmadığını , kadrolara başvuru yapan adayların iş görüşmesine çağrılacağını duyurdu. Bu bağlamda Türkiye Radyo Televizyonu ile Türk Kızılayı art arda ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlarda , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. İşte Kızılay ve kadroları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de

KPSS şartı yok! Kızılay ve TRT personel alımı başvuru şartları nedir?

TRT ile Türk Kızılayı tarafından 2020 yılı personel alımı ilanları yayımlandı. Bugün yayımlanan ilanlarla birlikte farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımının başvuru detayları ile başvuruların kabul edildiği sayfa haberimizde. Kızılay ile TRT 'ye yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kariyer sayfalarına gitmesi gerekmektedir. İşte Kızılay ve TRT personel alım kadroları ve başvuru şartları takvim.com.tr'de

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