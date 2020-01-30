TRT ile Türk Kızılayı tarafından 2020 yılı personel alımı ilanları yayımlandı. Bugün yayımlanan ilanlarla birlikte farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağı bildirildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımının başvuru detayları ile başvuruların kabul edildiği sayfa haberimizde. Kızılay ile TRT 'ye yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki kariyer sayfalarına gitmesi gerekmektedir. İşte Kızılay ve TRT personel alım kadroları ve başvuru şartları takvim.com.tr'de

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