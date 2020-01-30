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  • 30.01.2020 15:49
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 15:51

üzerinden yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi alınacak

Yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi vasıtası ile alınacak. Bu bağlamda İŞKUR memur ve personel alımları yakından takip ediliyor. İŞKUR kadrolar ve bölümler takvim.com.tr'de sizlerle. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları arasında aşağıdakiler yer almaktadır. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını resmi adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

Yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi alınacak

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 37 bin memur personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi alınacak.

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