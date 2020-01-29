PTT 2020 yılı personel alımı için geri sayım devam ediyor. Personel alımı için yeni bir bilgi geldi ve kapsamlı bir ilan geleceği, kapsamlı ilan ile 81 şehre personel alınacağına yer verildi. 2019 yılında PTT, son çeyrekte personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak yüksek mahkemenin personel alımı hakkında verdiği iptal kararı sonrası yeniden yönetmelik hazırlandı. Mahkemeye yapılan itirazda , PTT 'ye personel alımının KPSS ile yapılması gerektiğine yer verildi. Mahkeme başvuruyu kabul etti ve PTT 'nin personel alımını KPSS ile yapmasını istedi. Bu karar sonrası PTT harekete geçti ve yeni yönetmelik hazırladı. Peki PTT iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

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