Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.01.2020 13:13
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 13:15

On binler bekliyordu! 81 ile personel alımı başvuru şartları nedir? ?

On binler büyük bir heyecanla personel alımlarını bekliyor. Bu anlamda başvuru şartları ise en fazla araştırılan konular arasına girmiş durumda. Kamubülteni internet sitesinin haberine göre ise PTT 2020 personel alımı için yeni bir bilgi alındı. 2019 yılını boş geçen PTT , 2020 yılında hem 2019 , hem 2020 yıllarının personel ihtiyacını karşılamak için ilan yayımlayacağını duyurdu. PTT'den edinilen bilgilere göre 2020 personel alımı için ilanın, Nisan-Mayıs aylarında gelmesinin planlandığı bildirildi. Yayımlanacak ilan ile hem 2019 hem 2020 yılı eksikleri tamamlanacak. Peki ? İşte detaylar

PTT, kapsamlı bir ilan ile 81 şehre personel alımı yapacak

PTT 2020 yılı personel alımı için geri sayım devam ediyor. Personel alımı için yeni bir bilgi geldi ve kapsamlı bir ilan geleceği, kapsamlı ilan ile 81 şehre personel alınacağına yer verildi. 2019 yılında PTT, son çeyrekte personel alımı yapacağını duyurdu. Ancak yüksek mahkemenin personel alımı hakkında verdiği iptal kararı sonrası yeniden yönetmelik hazırlandı. Mahkemeye yapılan itirazda , PTT 'ye personel alımının KPSS ile yapılması gerektiğine yer verildi. Mahkeme başvuruyu kabul etti ve PTT 'nin personel alımını KPSS ile yapmasını istedi. Bu karar sonrası PTT harekete geçti ve yeni yönetmelik hazırladı. Peki PTT iş başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriOn binler bekliyordu! PTT 81 ile personel alımı başvuru şartları nedir? PTT iş başvurusu nasıl yapılır?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri