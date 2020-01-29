Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanlığı 2020'nin ilk personel alımlarından birini gerçekleştirecek. 50 personelin alınacağı ilan Devlet Personel Daire Başkanlığınca yayımlandı. İlanda en düşük maaşın 6 bin 750 TL olacağı belirtildi. Ayrıca istenen şartlar ve başvuru tarihleri de duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi pozisyonlarda alım olacak? Başvuru şartları neler? İşte DPB Adalet Bakanlığı personel alım şartları....

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