TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) personel alımı ilanı duyuruldu. TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere memur, usta, şoför ve koruma memuru alınacak. İlana başvuru yapmak isteyen adaylar şimdi TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Alım için başvurular 31 Ocak'a kadar yapılacak. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.