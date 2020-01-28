PTT iştiraklerinden PTTCELL satış danışmanlığı kadrosunda personel alımı yapacak. Gebze ve Bursa illerinde tam zamanlı daimi personel alımı başvuruları İnternet ortamında alınacak. İşte detaylar.. PTTCELL 1840 yılından beridir hizmet veren PTT Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alıyor. Kurumun 2013 yılında yeni açtığı iştiraklerinden bir tanesi de PTTCELL mobil iletişim hizmeti sununan bir marka haline geldi.

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