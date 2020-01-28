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  • 28.01.2020 14:05
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 14:05

'ye bağlı müdürlüklere nedir? başvuruları 2020 ne zaman?

'ye bağlı müdürlüklere personel alımı yapılacak. Bu bağlamda sayfamızda detayları verdik. Aynı zamanda Posta Telefon ve Telgraf A.Ş. 2020 yılı 5 bin personel alım ilanı ne zaman açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında olmadan bir çok kadrodaki istihdamların ardından geçtiğimiz yıl içerisinde beklenen ilanlar açıklanmamış ve Yönetmelik değişikliği resmi gazetede açıklanması ile KPSS başvuru şartının aranacağı kesinlik kazanmıştı. Buna göre PTT iştiraklerine yapılacak olan aktif satış personeli alımı kadrosunda yeni ilanlar açıklandı. Bu ilanlara ilişkin detaylar şu şekilde olacak.

PTT'ye bağlı müdürlüklere personel alımı yapılacak!

PTT iştiraklerinden PTTCELL satış danışmanlığı kadrosunda personel alımı yapacak. Gebze ve Bursa illerinde tam zamanlı daimi personel alımı başvuruları İnternet ortamında alınacak. İşte detaylar.. PTTCELL 1840 yılından beridir hizmet veren PTT Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alıyor. Kurumun 2013 yılında yeni açtığı iştiraklerinden bir tanesi de PTTCELL mobil iletişim hizmeti sununan bir marka haline geldi.

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