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  • 28.01.2020 11:31
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 11:35

'siz 'ye personel alımı başvuru şartları nedir?

Türkiye'nin ilk devlet televizyonu şartsız personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda KPSS şartsız TRT tarafından yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. (TRT) bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanın açıklanmasıyla birlikte aranan başvuru şartları ve alım yapılacak adayların görevleri de belli oldu. TRT Elektrik Teknikeri/Teknisyeni alanında alım yapacak. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar....

TRT'ye KPSS'siz personel alımı yapılacak! TRT personel alımı başvuru şartları belli oldu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurum tarafından yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru hakkındaki detaylar netleşti. İlanın duyurulmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler TRT KPSS şartı olmadan personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen detaylar.... Başvurular trt kariyer portalı üzerinden alınacak. Adaylar https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresi üzerinden tüm başvuru şartlarına ulaşarak başvurularını online olarak tamamlayabilirler.

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