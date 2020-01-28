Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurum tarafından yayımlanan ilanda başvuru şartları ve başvuru hakkındaki detaylar netleşti. İlanın duyurulmasıyla birlikte başvuru yapmayı düşünenler TRT KPSS şartı olmadan personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilen detaylar.... Başvurular trt kariyer portalı üzerinden alınacak. Adaylar https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresi üzerinden tüm başvuru şartlarına ulaşarak başvurularını online olarak tamamlayabilirler.

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