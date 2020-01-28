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  • 28.01.2020 16:12
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 16:12

2020 yılı personel alımı var mı, şartları neler?

2020'de personel alımı yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapılacak? Gibi sorular arama motorlarında oldukça popüler durumda. PTT alımlarını bekleyenler, yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı PTT alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi 'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmedi. Personel alımı, 'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyuruluyor. PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı...

PTT personel alımlarıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar PTT KPSS şartsız personel alım kadroları ve detayları merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik kapsamında PTT personel alımı şartları belirlendi. PTT personel alımı şartları neler? Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı.

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