2020 Jandarma personel temin sayfası oldukça fazla bir şekilde ziyaret ediliyor. Bu bağlamda Jandarma 4. grup uzman erbaş alımı hakkında araştırmalar devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine uzman erbaş alımı için geçtiğimiz yıl ilan yayımlamıştı. 2019-1 kapsamında yayımlanmış olan uzman Erbaş alımları için adaylar değerlendirmeye 4 farklı grupta alınacaklardı. İlk 3 Grup alındı ancak 4. grup çağrısı henüz yapılmadı. Peki 4. grup uzman erbaş çağrısı ne zaman yapılır? Jandarma uzman erbaş alımı şartları haber detayında yer almaktadır.

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