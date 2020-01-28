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  • 28.01.2020 11:49
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 11:53

3 ilde 6 bin 570 iş ilanı üzerinden yayınlandı!

'dan , ve 'de binlerce personel alımı yapılacak. (İŞKUR) üzerinden iş arayanlar için üç büyükşehirde binlerce ı yayınlandı. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde toplamda 6 bin 570 personel alım ilanı yayınlandığı aktarıldı. İş arayanların başvuru yapacağı personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İşte İŞKUR personel alım başvuru şartları

3 ilde 6 bin 570 iş ilanı İŞKUR üzerinden yayınlandı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden üç büyükşehirde toplamda 6 bin 570 iş ilanı yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere yayınlanan personel alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde... İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayınlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların yerine getirecekleri görevler de aktarıldı. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

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