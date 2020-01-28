İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre 4 farklı banka bünyesine personel alımı yapacağını bildirdi. Peki kimler başvuru yapabilir? 4 farklı Banka bünyesine onlarca personel alımı yapacak. Bu kapsamda, İş bankası büro memuru, İNG bank destek personeli, Finansbank satış temsilcisi ve Akbank beden işçisi pozisyonlarında alım yapacaklarını bildirdiler. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz

Kaynak:işinolsa

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