2020 yılı İŞKUR ve DPB binlerce personel ve memur alımı yapacak. Vatandaşlar her gün ilanları yakından takip ediyor. Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden 41 bin eleman arıyor. Bunun 6 bin 131'i beden işçisi, yani 'vasıfsız.' Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019'da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. 2020 Ocak ayı itibari ile İŞKUR üzerinden kamu ve özel sektörlerde çalıştırılmak üzere yaklaşık 41 Bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor.

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