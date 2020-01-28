İŞKUR aracılığı ile 25-45 yaş arası 1'i güvenlik amiri olmak üzere silahlı 20 güvenlik görevlisi alımı yapılacak! Alınacak güvenlik görevlileri Tekirdağ ilinde bulunan Ares Koruma ve Güvenlik şirketinin bünyesinde daimi olarak istihdam edileceklerdir. İş başvuruları İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 28 Ocak 2020 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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