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  • 28.01.2020 17:31
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 17:56

2020 Jandarma personel temin: Jandarma 4. alımı başladı mı?

2020 Jandarma personel temin sayfası oldukça fazla bir şekilde ziyaret ediliyor. Bu bağlamda Jandarma 4. alımı hakkında araştırmalar devam ediyor. bünyesine ı için geçtiğimiz yıl ilan yayımlamıştı. 2019-1 kapsamında yayımlanmış olan uzman Erbaş alımları için adaylar değerlendirmeye 4 farklı grupta alınacaklardı. İlk 3 Grup alındı ancak 4. grup çağrısı henüz yapılmadı. Peki 4. grup uzman erbaş çağrısı ne zaman yapılır? Jandarma uzman erbaş alımı şartları haber detayında yer almaktadır.

Jandarma 4. grup uzman erbaş alımı başladı mı?

Jandarma geçtiğimiz yıl yayımladığı 40 bin uzman erbaş alımı için 4 grupta alım yapacağını belirtmişti. Peki 4. grup çağrısı ne zaman yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için 20 bin adaydan KPSS puanı şartı ve 20 bin aday KPSS puanı olmadan alım yaptı. Alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunu kapsamında yapılmıştı. 40 bin adaydan başvuru alındı ve başvuru şartlarına göre adaylar mülakatlara katıldı. Alımlar 4 farklı grupta yapılmış olup heniz sonuncu olan 4. Grup çağrısı yapılmadı ve adaylar bekliyor.

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