Jandarma geçtiğimiz yıl yayımladığı 40 bin uzman erbaş alımı için 4 grupta alım yapacağını belirtmişti. Peki 4. grup çağrısı ne zaman yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı için 20 bin adaydan KPSS puanı şartı ve 20 bin aday KPSS puanı olmadan alım yaptı. Alımlar lise, ön lisans ve lisans mezunu kapsamında yapılmıştı. 40 bin adaydan başvuru alındı ve başvuru şartlarına göre adaylar mülakatlara katıldı. Alımlar 4 farklı grupta yapılmış olup heniz sonuncu olan 4. Grup çağrısı yapılmadı ve adaylar bekliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ