Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı yakın bir zaman açıklandı. Komutanlıklar tarafından yapılan duyurunun ve yayımlanan ilanın ardından binlerce vatandaş muvazzaf-sözleşmeli subay alımı hakkında detayları merak ediyor. İlanla birlikte 2020 yılı subay alımı başvuru şartları ve başvuru hakkındaki diğer detaylar belli oldu. Peki, Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır? JGK subay alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

MUVAZZAF-SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI İLANI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...