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  • 27.01.2020 10:16
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 10:16

POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? PA ?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatlara katılan binlerce polis adayı, gelecek müjdeli habere kilitlendi. Polis Akademisi'nden konu ile ilgili resmi açıklama bekleniyor. Peki, ?

POMEM mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?

26. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM alımları için heyecan sürüyor. Polis olabilme umuduyla 26. Dönem POMEM'lere katılan adaylar, 10 Aralık'ta sona eren mülakatların sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki, 26. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden sonuçlar ile ilgili resmi açıklama var mı? İşte tüm detaylar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecanla Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları için tarih belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.

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