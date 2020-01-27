26. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM alımları için heyecan sürüyor. Polis olabilme umuduyla 26. Dönem POMEM'lere katılan adaylar, 10 Aralık'ta sona eren mülakatların sonuçlarını merakla bekliyorlar. Peki, 26. Dönem POMEM ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden sonuçlar ile ilgili resmi açıklama var mı? İşte tüm detaylar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecanla Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları için tarih belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.