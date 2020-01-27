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  • 27.01.2020 17:45
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 17:45

Haftanın ilk günü ve yükseldi! 27 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Global piyasalarda bir süredir inişli çıkışlı seyrini devam ettiren da bugün hareketlilik yaşanıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,94'ten işlem görüyor. Geçen hafta en düşük 5,8878, en yüksek 5,9478 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla tamamladı. Bu kapsamda güncel dolar ve alış satış fiyatlarını internetten öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 27 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı

Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durum piyasadaki gelişmeleri takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek isteyenler 27 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,94 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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