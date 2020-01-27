Haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarındaki güncel durum piyasadaki gelişmeleri takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Dolar ve eurodaki son durumu öğrenmek isteyenler 27 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,94 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?