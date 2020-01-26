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  • 26.01.2020 11:51
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 11:55

KPSS şartsız şehir hastanesi personel alım başvuru şartları nedir?

KPSS şartsız şehir hastanesi personel alım başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak şehir hastaneleri personel alım kadrolarını sizler için araştırdık. İş Kurumu () üzerinden şehir hastanelerinde çalışacak personel alım ilanı şehir hastaneleri inşaatlarını yapan A.Ş tarafından yayınlandı. İstanbul Şehir Hastanesi inşaatında çalışmak isteyenler için İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanı linki sayfamızda yer almaktadır. İşte şehir hastaneleri kadrolar ve bölümler...

Şehir hastanelerinde çalışacak 100 personel aranıyor!

Türkiye genelinde şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adaylar için şehir hastaneleri inşaatlarını yapan Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş tarafından İŞKUR üzerinden 100 personel alım ilanı yayınlandı. Ayrıca İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için yayınlanan personel alım ilanında yüksek maaşla çalışacak hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı bildirildi. Şehir hastanelerinde görevlendirilecek personeller için başvuru şartları haberimizde...

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