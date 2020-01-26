Türkiye genelinde şehir hastanelerinde çalışmak isteyen adaylar için şehir hastaneleri inşaatlarını yapan Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş tarafından İŞKUR üzerinden 100 personel alım ilanı yayınlandı. Ayrıca İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için yayınlanan personel alım ilanında yüksek maaşla çalışacak hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı bildirildi. Şehir hastanelerinde görevlendirilecek personeller için başvuru şartları haberimizde...

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