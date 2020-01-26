EGM 2020 30 bin bekçi alımları ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2020 yılında 30 bin bekçi alımı yapılması beklenirken 2020 bekçi alımları ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da araştırılmaya başlandı. 2019 yılında 9 bin bekçi alımı yapılırken 2020 yılında bu rakamın 30 bine ulaşacağı aktarıldı. Aynı zamanda köylere yüzlerce kır bekçisi alımı da yapılacak. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz 2020 yılında yapılacak bekçi alımları için açıklama yaptı. 172 kır bekçisi 500 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. 2020 yılında 672 kişilik ilan açıklanacak.

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