İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP kapsamında mezuniyet şartı olmadan ve sınavsız personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yapılacak personel alımında adaylar farklı kurumlar bünyesinde istihdam edilecek. İşte beklenen ilan tarihi ve şartları takvim.com.tr'de. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

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