EGM'den 2020 yılında 30 bin bekçi alımları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye deavm ediyor. 2019 yılında 9 bin bekçi alımı yapılırken 2020 yılında bu rakamın 30 bine ulaşacağı aktarıldı. Yapılan değerlendirmelere göre 2020 yılında bekçi alımı ilanlarına başvuru yapacakların en fazla araştırdığı sorular arasında yer almaktadır. Ayrıca kamu kurumlarına bekçi alımlarının ardından yeni bir açıklama sonrası adaylar kır bekçisi alımlarını merak etmekteler. Bilindiği gibi mahalle ekçilerin yanı sıra köylere alınan bekçiler için ayrılan kadro için 172 kontenjan ayrılması bekleniyor. Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından olağanüstü durumlarda vali veya kaymakamın emriyle gündüz de çalıştırılabilirler.

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