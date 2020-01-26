Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 26.01.2020 10:39
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 10:56

2020 yılında 30 bin ları başvuru şartları ne oldu?

2020 30 bin ları ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2020 yılında 30 bin bekçi alımı yapılması beklenirken 2020 bekçi alımları ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları da araştırılmaya başlandı. 2019 yılında 9 bin bekçi alımı yapılırken 2020 yılında bu rakamın 30 bine ulaşacağı aktarıldı. Aynı zamanda köylere yüzlerce alımı da yapılacak. Emniyet Müdürü 2020 yılında yapılacak bekçi alımları için açıklama yaptı. 172 kır bekçisi 500 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. 2020 yılında 672 kişilik ilan açıklanacak.

EGM 2020 30 bin bekçi alımları başvuru şartları ne oldu?

EGM'den 2020 yılında 30 bin bekçi alımları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye deavm ediyor. 2019 yılında 9 bin bekçi alımı yapılırken 2020 yılında bu rakamın 30 bine ulaşacağı aktarıldı. Yapılan değerlendirmelere göre 2020 yılında bekçi alımı ilanlarına başvuru yapacakların en fazla araştırdığı sorular arasında yer almaktadır. Ayrıca kamu kurumlarına bekçi alımlarının ardından yeni bir açıklama sonrası adaylar kır bekçisi alımlarını merak etmekteler. Bilindiği gibi mahalle ekçilerin yanı sıra köylere alınan bekçiler için ayrılan kadro için 172 kontenjan ayrılması bekleniyor. Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından olağanüstü durumlarda vali veya kaymakamın emriyle gündüz de çalıştırılabilirler.

BEKÇİ ALIMI SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriEGM 2020 yılında 30 bin bekçi alımları başvuru şartları ne oldu?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri