Bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. ve 2. dönem kapsamında sözlü mülakatlar gerçekleştirilmiş, adayların heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yedek aday olarak belirlenenler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Polis Akademisi tarafından açıklama gelmişti. Peki, 2019 bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı? bekçilik yedek aday sonuçlarında son durum nedir? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK YEDEK ADAY SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacak.

Bekçilik yedek aday sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.