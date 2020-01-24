2020 yılı Türk Haya yolları personel alımı için adaylar merakla beklemeye devam ediyor. THY kabin ekibi, idari teknik bilim, kokpit ekibi gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Hava Yolları (THY) bünyesine 8 bin personel alımının gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Türk Hava Yollarında görev almak isteyen binlerce personel adayı bu konuyla ilgili ilanları takip ediyor. THY yeni kadın kabin memuru, teknik personel gibi kadrolar için geçtiğimiz haftalarda ilan yayınlanmıştı. THY personel alımına dair gelişmeleri haberimizde paylaşıyoruz.



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