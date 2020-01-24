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  • 24.01.2020 10:54
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 10:54

2020 personel alımı iş ilanları - , pilot ve hostes başvuru şartları nedir?

2020 yılı personel alımı ve iş ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda kadroları için geçtiğimiz yıl alımlar yapılmıştı. nın ne zaman yapılacağı ise kurum bünyesinde işe girmek isteyenler tarafında merak ediliyor. THY sitesinde henüz yeni hostes (kabin memuru) alım ilanı bulunmuyor. THY teknik ise uçak bakım teknisyeni ilanı yayınlamıştı. 2020 Türk Hava Yolları personel alımı başvurunuzu careers.turkishairlines.com adresi üzerinden yapabilirsiniz. Burada yer alan başvuru formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

THY kabin memuru, pilot ve hostes başvuru şartları nedir?

2020 yılı Türk Haya yolları personel alımı için adaylar merakla beklemeye devam ediyor. THY kabin ekibi, idari teknik bilim, kokpit ekibi gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak. THY Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Hava Yolları (THY) bünyesine 8 bin personel alımının gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Türk Hava Yollarında görev almak isteyen binlerce personel adayı bu konuyla ilgili ilanları takip ediyor. THY yeni kadın kabin memuru, teknik personel gibi kadrolar için geçtiğimiz haftalarda ilan yayınlanmıştı. THY personel alımına dair gelişmeleri haberimizde paylaşıyoruz.

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