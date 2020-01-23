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  • 23.01.2020 11:22
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:22

Türkiye işçi alımı kura sonuçları açıklandı! 2020 TÜRKŞEKER İŞKUR kura sonuçları isim listesi

Türkiye işçi alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şeker fabrikalarının çeşitli pozisyonlardaki eleman ihtiyacını karşılamak üzere İŞKUR aracılığıyla başvurular alınmıştı. Başvuru sahiplerinin merakla araştırdığı kura sonuçları isim listesine sayfamızda yer verdik. İşte kura sonuçları isim isim liste...

Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

Türkiye işçi alımı kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İşçi alımı için yayımlanan ilanda, kura sonuçlarının 23 Ocak'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Türkiye Şeker Fabrikaları'nın resmi internet adresi üzerinden adayların isim listesi paylaşıldı. İşte kura sonuçları isim isim liste...

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava katılma hakkı kazananların listesi 23 Ocak Perşembe günü erişime açıldı.

Listede yer alan asıl adayların evrakları 27 Ocak 2020 tarihi akşamına kadar iş başvurusunda bulundukları Fabrika Müdürlüklerince teslim alınacak.

Kura sonuçları için aşağıdaki linklere tıklayınız...

1-Noter çekilişi sonucunda Fabrika ve başvuru pozisyonuna göre sıralamaya giren asıl ve yedek aday listesi

2-İş-Kur'a başvuran ve yönetmelik gereği öncelik listesinden yer alan adaylar

3-Başvuruda bulunduğu fabrika ve pozisyonda yeterli başvuran olmaması nedeniyle Noter kurasına tabi olmayan aday listesi

İSTENİLEN BELGELER NELER?

Kura sonucu ve KPSS puanı ile belirlenen asil adayların istenilen belgeleri (Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devlet'ten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi) başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Evraklarında eksiklik olan veya uygun olmayan evrakla başvuran adaylar ile süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak.

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