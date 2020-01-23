Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 23.01.2020 16:27
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 16:27

JGK muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvurusu devam ediyor! Başvuru nereden yapılır, şartları nelerdir?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler KKK, DKK, HKK ve JGK tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyurunun ve yayımlanan ilanın ardından on binlerce vatandaş muvazzaf-sözleşmeli subay alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvuru bilgileri

Jandarma muvazzaf subay alımı başvurusu devam ediyor!

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvuruları başladı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı ilanında yer alan bilgiler, başvuru şartları ve başvurunun nereden yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, JGK JGK muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriJGK muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvurusu devam ediyor! Başvuru nereden yapılır, şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri