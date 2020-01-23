JGK muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvurusu devam ediyor! Başvuru nereden yapılır, şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvuruları başladı. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı ilanında yer alan bilgiler, başvuru şartları ve başvurunun nereden yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, JGK JGK muvazzaf-sözleşmeli subay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden gerçekleştirilecek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.

b. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

c. Başvuru kılavuzları okunmadan başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...