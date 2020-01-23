EGM 2020 yılı bekçi alımı için açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantı sonrası gelen açıklamada, yeni bekçi alımının, mevzuat çalışmaları sonrası olacağına yer verildi. 2020 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımlarına ilişkin yapılacak olan açıklama on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 2019 yılı 8 bin 242 bekçi alımı sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2020 bekçi alımlarına çevrildi. Bu kapsamda duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 yılı bekçi alımı genel başvuru şartları

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