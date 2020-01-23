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  • 23.01.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 10:10

2020 Ocak ayı 'li ve KPSS'siz başvuru şartları! İşte ...

ve 2020 Ocak ayı 'li ve KPSS'siz başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Kamu kurumu ve belediye olmak üzere en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacak! Peki hangi kamu kurumları Ocak 2020'de ve KPSS'siz olarak personel alımı yapacak? Haber içeriğinde hangi kamu kurumlarının personel alımı yapacağına dair bir liste verilmiş olup, son başvuru tarihleri belirtilmiştir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Hangi kamu kurumları KPSS'li ve KPSS'siz personel alımı yapacak?

İŞKUR ve DPD tarafından personel ve memur ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Ocak ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde personel ve memur alımları da tam gaz devam ediyor. İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında personel alımı yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresine girmeniz yeterlidir.

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HaberlerMemurlar Haberleri2020 Ocak ayı İŞKUR DPB KPSS'li ve KPSS'siz personel memur alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR DPB başvuru ilanları...
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