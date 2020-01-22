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  • 22.01.2020 17:02
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:03

sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak! Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

tarafından yapılan duyuruya göre çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı belirtildi. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilana dair başvuru detayları ve başvuru şartları netlik kazandı. Başvuru yapmayı düşünen adaylar şimdilerde Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşmeli bilişim personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşmeli bilişim personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 personel alınacağının duyurulmasının ardından Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, 5 kıdemli uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, 2'şer kurumsal yazılım mimarı, kurumsal proje yöneticisi, uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, birer yazılım uzmanı, mobil uygulama geliştiricisi, iş analisti uzmanı, yazılım mühendisliği süreçleri uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, veri ambarı/raporlama uzmanı, raporlama uzmanı ile kıdemli altyapı ve konfigürasyon uzmanı olmak üzere 22 personel alınacak.

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