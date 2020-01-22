Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanı yayımlandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 personel alınacağının duyurulmasının ardından Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Peki, Ticaret Bakanlığı sözleşmeli bilişim personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ticaret Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, 5 kıdemli uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, 2'şer kurumsal yazılım mimarı, kurumsal proje yöneticisi, uygulama yazılımı geliştirme uzmanı, sistem uzmanı, birer yazılım uzmanı, mobil uygulama geliştiricisi, iş analisti uzmanı, yazılım mühendisliği süreçleri uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, kıdemli bilgi güvenliği uzmanı, veri ambarı/raporlama uzmanı, raporlama uzmanı ile kıdemli altyapı ve konfigürasyon uzmanı olmak üzere 22 personel alınacak.