Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli pozisyonlardaki elemen ihtiyacını karşılamak amacıyla 31 Aralık 2019 - 6 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Yapılan açıklamaya göre, kura çekimi 21 Ocak 2020 Salı günü Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Peki, Şeker fabrikaları işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TÜRKŞEKER İŞKUR şeker fabrikası işçi alımı ne zaman? İşte detaylar...

ŞEKER FABRİKALARI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava katılma hakkı kazananların listesi 23 Ocak Perşembe günü duyurulacak.

Kura sonucu belirlenecek adayların belge teslim tarihi ise kura sonuçlarının sitemizde yayımlanmasını takiben açıklanacaktır.

İSTENİLEN BELGELER NELER?

Kura sonucu ve KPSS puanı ile belirlenen asil adayların istenilen belgeleri (Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devlet'ten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi) başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Evraklarında eksiklik olan veya uygun olmayan evrakla başvuran adaylar ile süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak.