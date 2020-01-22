İcra Müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, sonuçların 22 Ocak'ta açıklanacağı bildirilmişti. 700 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı için gerçekleştirilecen sınava katılan adaylar sonuçlara kilitlendi Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı ne zaman? İcra müdürlüğü sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilen İcra Müdürlüğü sınavının sonuçları 22 Ocak 2020 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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