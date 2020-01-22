MSÜ başvuru nasıl yapılır? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2020 MSÜ sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar için 7 Ocak tarihinde başvuru ekranı açıldı. Bu tarih itibarıyla başvurularını yapan adaylar sınav gününü beklemeye başladı. Henüz başvuru yapamayan adaylar için ÖSYM'den uyarı geldi. Adayların başvuru aşamasında herhangi bir aksilik yaşamaması için, başvurularını erkenden yapmaları gerektiğini bildirdi. Peki, MSÜ başvuru son gün ne zaman? MSÜ para yatırma işlemi hangi bankaya? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

7 Ocak'ta başlayan 2020-MSÜ başvuruları 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

MSÜ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

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