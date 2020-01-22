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  • 22.01.2020 09:25
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:25

ve taban puanları sorgulama! Tapu ve Kadastro atama sonuçları sorgulama ekranı

için heyeanlı bekleyiş sona erdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne yapılacak atamalar için tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçları ve taban puanları araştırmaya başladı. Yazımızda merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/3 tercih sonuçları ve taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte Tapu ve Kadastro atama sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihler alınmıştı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına atama yapabilmek için KPSS 2020/3 kapsamında alınan tercihler için başvuru yapan adaylar sonuçları merak ediyor. Peki, KPSS 202033 tercih yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte Tapu ve Kadastro atama sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2020/3 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 08-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

TAPU VE KADASTRO YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020/3 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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