İŞKUR 23 Ocak itibari ile personel ve memur alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi alım ilanları aktif edildi. Aynı zamanda İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları haberimizde yer almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Kamu Kurumları ile Özel firmalara çok sayıda işçi, memur ve personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumuna alınacak personel alımlarının bir kısmı 23 Ocak tarihinde başlayacak. Bu alımlara ilişkin detayları işin olsa sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Diğer yandan İŞKUR bekçi alım ilanları açıkladı.

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