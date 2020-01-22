22 Ocak İŞKUR güncel personel ilanları açıklandı. Türkiye genelinde bekçi alımları yapılacak. İŞKUR'da açıklanan ilanlara göre 12 bekçi alımı başvuruları devam ediyor. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri... İstanbul, Ankara, Bursa, Yozgat, Gaziantep, Kocaeli illerinde alımlar olacak. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

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