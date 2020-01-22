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  • 22.01.2020 16:10
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 16:10

Gözler duyuruda! 2020 , hangi tarihte yapılacak? İşte

2020 , hangi tarihte yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımlarına ilişkin yapılacak olan açıklama on binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 2019 yılı 8 bin 242 bekçi alımı sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler 2020 bekçi alımlarına çevrildi. Bu kapsamda duyuruları bekleyen adaylar ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 yılı

2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Yeni yılda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak bekçilik alımı açıklamaları pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar konu hakkında en güncel bilgileri öğrenmek isterken 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmaların arama motorlarında yoğunluk kazandığı görülüyor. Peki, 2020 yılı bekçi alımı hangi tarihte yapılacak? İşte bekçi alımına dair son detaylar...

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılı bekçi alımına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Söz konusu alımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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