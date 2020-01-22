DSİ mühendis alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 35 mühendis istihdamı için 8-17 Ocak tarihleri arasında başvurular alındı. Devlet Su İşleri yaptığı açıklamada, başvuru sonuçlarının 22 Ocak'ta erişime açılacağı müjdesini vermişti. Başvuru yapan adaylar sonuçları görüntüleyerek sınava hazırlıklarına devam etmek istiyorlar. Peki, Devlet Su İşleri personel alımı sınavı ne zaman? İşte 2020 DSİ mühendis alımı başvuru sonuçları sorgulama...

DSİ MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Uygulamalı sınava çağrılacak aday listesi 22 Ocak'ta www.dsi.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar bu adres üzerinde yer alan 'duyurular' sayfasından "22.01.2020 Uygulamalı Mühendis Alım Sınavına Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi" başlığına tıklayarak sonuçları görüntüleyebilecekler. Sizler için sonuçlara sayfamızda yer verdik. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç listesine ulaşabilirsiniz.

DSİ MÜHENDİS ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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