Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 23.01.2020 10:16
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 10:16

23 Ocak danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel personel ilanları!

23 Ocak itibari ile personel ve memur alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi alım ilanları aktif edildi. Aynı zamanda İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları haberimizde yer almaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Kurumu Kamu Kurumları ile Özel firmalara çok sayıda işçi, memur ve personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumuna alınacak personel alımlarının bir kısmı 23 Ocak tarihinde başlayacak. Bu alımlara ilişkin detayları işin olsa sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Diğer yandan İŞKUR bekçi alım ilanları açıkladı.

İŞKUR üzerinden 7 ilde bekçi alımı yapılacak!

23 Ocak İŞKUR güncel personel ilanları açıklandı. Türkiye genelinde bekçi alımları yapılacak. İŞKUR'da açıklanan ilanlara göre 12 bekçi alımı başvuruları devam ediyor. İşte başvuru şartları ve başvuru tarihleri... İstanbul, Ankara, Bursa, Yozgat, Gaziantep, Kocaeli illerinde alımlar olacak. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri23 Ocak İŞKUR danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel personel ilanları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri