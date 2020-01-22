Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için 2020 yılında bankaların personel alım ilanları yayınlandı. Güncel ilanlarda hangi banka kaç personel alacak? Hangi pozisyonlarda personel alımı olacak. Genel olarak adaylarda önceden tecrübesi olan, 30 yaşını doldurmamış, sağlık durumu elverişli, askerlik görevini tamamlamış veya tecilli, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, adli sicil kaydı olmamak gibi kriterler şart koşulmuştur. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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