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  • Son Güncelleme: 22.01.2020 12:05

2020 personel alımları: , hangi banka kaç bankacı alacak?

2020 yılı personel alımları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda bankacı olmak isteyenler bu ilanları araştırıyor. Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen kişiler için, sektörün önde gelen kurumları, verdikleri ilanlarda alacakları personeller hakkında şartlarını belirttiler. Alım yapılacağı açıklanan pozisyonlar ise şu şekilde: dijital pazarlama uzmanı, spor eğitimleri, Fraud yönetimi yetkilisi, telefon satış temsilcisi, tahsilât avukatı, veri koruma uzmanı, uluslar arası raporlama, kredi uzmanı, yöneticisi, pazarlama uzmanı, garson, muhabir ilişkileri uzmanı gibi kadrolarda alımlar yapılacak.

2020 banka personel alımları: Güncel ilanlar, hangi banka kaç bankacı alacak?

Bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için 2020 yılında bankaların personel alım ilanları yayınlandı. Güncel ilanlarda hangi banka kaç personel alacak? Hangi pozisyonlarda personel alımı olacak. Genel olarak adaylarda önceden tecrübesi olan, 30 yaşını doldurmamış, sağlık durumu elverişli, askerlik görevini tamamlamış veya tecilli, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, adli sicil kaydı olmamak gibi kriterler şart koşulmuştur. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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