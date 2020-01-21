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  • 21.01.2020 14:24
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 14:24

21 Ocak 2020 başvuru sonuçları! İşçi ve memur alımı kura çekiliş sonucu...

na yapılacak 1500 nda ve başvuru sonuçları için bekleyiş sona eriyor. İşte detaylar. 1500 işçi alımında kura çekimi 21 Ocak 2020 günü yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak kura çekiminin sonucu öğleden sonra açıklanacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır. İşte Şeker Fabrikaları 21 Ocak 2020 işçi alımı kura çekimi başvuru sonuçları...

Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi başvuru sonuçları

Binlerce işçi bugün Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi başvuru sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda Şeker Fabrikaları kura çekimi sonucu açıklanıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 'ye en az lise mezunu adaylar arasından 1500 işçi alımı yapılıyor. KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan işçi alımında başvurular geçtiğimiz haftalarda alındı. Başvuruların alınmasının ardından sonuçlar ve kura çekimi beklenmeye başladı. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 410 işçi ve memur alımı yapılacak. KPSS 60 puan sınırı ile yapılan personel alımı başvurusunda adaylar, her şehir için KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak.

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