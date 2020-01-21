Binlerce işçi bugün Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi başvuru sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda Şeker Fabrikaları kura çekimi sonucu açıklanıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 'ye en az lise mezunu adaylar arasından 1500 işçi alımı yapılıyor. KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan işçi alımında başvurular geçtiğimiz haftalarda alındı. Başvuruların alınmasının ardından sonuçlar ve kura çekimi beklenmeye başladı. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 410 işçi ve memur alımı yapılacak. KPSS 60 puan sınırı ile yapılan personel alımı başvurusunda adaylar, her şehir için KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak.

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