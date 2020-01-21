POMEM mülakat sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında sözlü mülakatlar geçekleştirilmişti. Spor mülakatlarını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara katılan polis adayları sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, 26. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. Dönem POMEM kapsamında lisans düzeyinde 11 bin erkek aday, önlisans düzeyinde 4 bin 300 erkek aday ve 6 bin 200 kadın aday olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara kalmıştı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları tarihi belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.