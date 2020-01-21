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  • 21.01.2020 16:28
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 16:30

aracılığı ile kamuya ve özele 37 bin personel alınacak! İşte kadrolar ve bölümler

aracılığı ile kamuya ve özele 2020 yılı ları hızla devam ediyor. Bu bağlamda 37 bin personel alımı yapılacak. İŞKUR kadrolar ve bölümler takvim.com.tr'de sizlerle. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları arasında aşağıdakiler yer almaktadır. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

İŞKUR aracılığı ile kamuya ve özele 37 bin personel alınacak

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 37 bin memur personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

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