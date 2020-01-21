Türkiye İş Kurumu aracılığı ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 37 bin memur personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

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